В МВД подтвердили выдачу российского паспорта бразильцу из «Зенита»

МВД России вручило паспорт бразильскому футболисту «Зенита» Дугласу Сантосу, который получил гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее в «Зените» рассказали, когда Сантос перестанет считаться легионером.

Ранее Дугласа Сантоса призвали не вызывать в сборную России.