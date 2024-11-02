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Сотруднику ИК-2 Липецка, откуда был побег, предъявили обвинение в халатности

СК: начальнику цеха ИК-2 Липецка предъявили обвинение после побега заключенных

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Начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония №2» в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, обвиняемый должен был контролировать осужденных на закрепленных за ними рабочих местах, а также пресекать их бесконтрольное передвижение и не допускать побегов. Однако мужчина ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, из-за чего осужденные покидали рабочие места и смогли со временем сделать подкоп.

О побеге заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области стало известно утром 26 октября. Сотрудники ИК-2 обнаружили подкоп, после чего недосчитались в камерах шесть человек. Осужденные готовились к побегу более полугода. Пятерых из них задержали в тот же день.

30 октября СМИ сообщили, что начальника исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке отстранили от должности в связи с побегом заключенных.

По данным СК, подкоп, вырытый сбежавшими из исправительной колонии № 2 в Липецке заключенными, был сделан на территории заброшенного цеха. Первый выход из тоннеля находился около забора — между забором из металлопрофиля и кирпичным ограждением. В этом месте обычно ходит караул. Еще один подкоп заключенные сделали под забором.

Ранее журналисты узнали, что у сбежавших из ИК №2 злоумышленников был подельник.

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