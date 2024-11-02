Юрист объяснил, как будет работать закон о штрафах за призывы к аборту

В нескольких российских регионах приняли закон о запрете на склонение беременных женщин к аборту. Это действие будет караться штрафом, и хотя таких прецедентов еще не было, очевидна необходимость наличия доказательств нарушения, объяснил адвокат Никита Кушеверский в беседе с 360.ru.

Сегодня в России предусмотрено уголовное наказание за незаконное проведение абортов. А что касается склонения к этому и уговоров, то за это вводится административная ответственность.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», — пояснил юрист.

На сегодняшний день в судебной практике нет таких дел. Но в любом случае придется доказывать факт склонения к аборту — к примеру, с помощью записи на диктофон или скриншота переписки, считает Кушеверский.

Недавно к регионам, где ввели запрет на склонение беременных женщин к аборту, присоединился Забайкальский край. Здесь ввели штрафы до 20 тыс. рублей для физлиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Суммы в регионах разные — к примеру, в Приморье это же нарушение будет караться штрафом до 100 тысяч рублей для юрлиц и до 10 тысяч рублей для физлиц.

Ранее стало известно, что в РФ могут возобновить внеплановые проверки клиник, где делают аборты.