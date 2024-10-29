В РФ могут возобновить внеплановые проверки клиник, где делают аборты

Депутат Татьяна Буцкая в ходе заседания Госдумы предложила возобновить внеплановые проверки в клиниках, которые делают аборты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам парламентария, восстановление внеплановых проверок нужно для того, чтобы, в частности, определить, насколько клиники, имеющие лицензию на акушерство и гинекологию, соблюдают требование о «неделе тишины». Это время, когда с женщиной, решившейся на аборт, должны работать психологи.

Буцкая обратила внимание, что в условиях, когда в РФ действует запрет на внеплановые проверки Росздравнадзором, эти правила нарушают порядка 93% частных клиник. Из-за этого у будущих мам нет возможности обдумать свое решение.

Журналисты отмечают, что каждый год в России делают около 400 тысяч абортов. Чаще всего процедуру проходят женщины в возрасте от 30 до 39 лет. У них, как правило, уже есть дети.

В середине октября сообщалось, что в Тверской области беременным при визите в женскую консультацию будут выдавать письмо митрополита, чтобы они не делали аборт. В руководстве РПЦ эту идею поддержали, подчеркнув, что нужно использовать любую возможность для сохранения жизни.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет размер детских выплат.