Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ могут возобновить внеплановые проверки клиник, где делают аборты

Депутат ГД Буцкая призвала к внеплановым проверкам в клиниках, где делают аборты

Депутат Татьяна Буцкая в ходе заседания Госдумы предложила возобновить внеплановые проверки в клиниках, которые делают аборты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам парламентария, восстановление внеплановых проверок нужно для того, чтобы, в частности, определить, насколько клиники, имеющие лицензию на акушерство и гинекологию, соблюдают требование о «неделе тишины». Это время, когда с женщиной, решившейся на аборт, должны работать психологи.

Буцкая обратила внимание, что в условиях, когда в РФ действует запрет на внеплановые проверки Росздравнадзором, эти правила нарушают порядка 93% частных клиник. Из-за этого у будущих мам нет возможности обдумать свое решение.

Журналисты отмечают, что каждый год в России делают около 400 тысяч абортов. Чаще всего процедуру проходят женщины в возрасте от 30 до 39 лет. У них, как правило, уже есть дети.

В середине октября сообщалось, что в Тверской области беременным при визите в женскую консультацию будут выдавать письмо митрополита, чтобы они не делали аборт. В руководстве РПЦ эту идею поддержали, подчеркнув, что нужно использовать любую возможность для сохранения жизни.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет размер детских выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами