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Синоптик заявил о рекордном количестве осадков в Москве за сутки

Синоптик Тишковец: 55% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram-канале, что за сутки в Москве выпало рекордное количество осадков.

«На опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров, в центре столицы — на Балчуге – 23 миллиметра, Бутово – 29 миллиметров, что составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на метр квадратный улиц», — написал синоптик, назвав такое количество осадков небывалым за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября.

По словам Тишковца, больше всего осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм — 45 миллиметров при месячной норме по региону от 51 до 63 миллиметров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что ноябрь в Москве начинается с необычно теплых дней, однако в субботу погода резко изменится. В столице ожидаются снегопады, сильный ветер, гололед и морозы.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала москвичам на 2 ноября дождь, снег и гололедицу. Она также призвала тех, кто не поменял резину, быть предельно внимательными, особенно при выезде за город.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.

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