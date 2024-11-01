Гидрометцентр спрогнозировал москвичам снегопады, гололед и сильный ветер

Ноябрь в Москве начинается с необычно теплых дней, однако в субботу погода резко изменится. Ожидаются снегопады, сильный ветер, гололед и морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Общественной Службе Новостей.

«[Завтра] температура упадет, и осадки начнут превращаться в мокрый снег. Он будет налипать на провода и создавать гололедицу. Это достаточно опасно, особенно с учетом сильного ветра», — предупредил Вильфанд.

Осадки в течение дня будут стихать, но гололед останется. В воскресенье снег будет идти не так интенсивно, а к понедельнику вернутся сильные снегопады. При этом ночью будут отрицательные температуры, небольшие морозы, из-за чего снежный покров станет устойчивым и сохранится.

4 ноября в столице снова будет идти снег, днем ожидается около нуля, а ночью -4 градуса. Во вторник и среду температура воздуха будет варьироваться от -2 до -7 градусов, а к концу недели ожидается потепление, но с сохранением снежного покрова, заключил Вильфанд.

Напомним, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также спрогнозировала москвичам на 2 ноября дождь, снег и гололедицу. Она также призвала тех, кто не поменял резину, быть предельно внимательными, особенно при выезде за город.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.