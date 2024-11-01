Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гидрометцентр спрогнозировал москвичам снегопады, гололед и сильный ветер

Синоптик Вильфанд: Москву ожидает снежная неделя с морозами и ветром

close
Артём Сизов/«Газета.Ru»

Ноябрь в Москве начинается с необычно теплых дней, однако в субботу погода резко изменится. Ожидаются снегопады, сильный ветер, гололед и морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Общественной Службе Новостей.

«[Завтра] температура упадет, и осадки начнут превращаться в мокрый снег. Он будет налипать на провода и создавать гололедицу. Это достаточно опасно, особенно с учетом сильного ветра», — предупредил Вильфанд.

Осадки в течение дня будут стихать, но гололед останется. В воскресенье снег будет идти не так интенсивно, а к понедельнику вернутся сильные снегопады. При этом ночью будут отрицательные температуры, небольшие морозы, из-за чего снежный покров станет устойчивым и сохранится.

4 ноября в столице снова будет идти снег, днем ожидается около нуля, а ночью -4 градуса. Во вторник и среду температура воздуха будет варьироваться от -2 до -7 градусов, а к концу недели ожидается потепление, но с сохранением снежного покрова, заключил Вильфанд.

Напомним, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также спрогнозировала москвичам на 2 ноября дождь, снег и гололедицу. Она также призвала тех, кто не поменял резину, быть предельно внимательными, особенно при выезде за город.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами