«Экстремальные условия»: россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Точность долгосрочных прогнозов погоды обычно ниже, чем у краткосрочных, однако сегодня уже есть климатические предпосылки, на основе которых делаются выводы о предстоящей зиме. Она будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками, в регионы придет арктический холод, рассказал 360.ru член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

На погоду окажет влияние феномен Эль-Ниньо, при котором растет температура поверхностных вод в восточной части Тихого океана, что делает погоду теплее нормы и увеличивает осадки. Кроме того, за аномалии зимой будет отвечать североатлантическое колебание (NAO), положительный этап которого приносит тепло, отрицательное – сильный холод, и арктическое колебание, которое может вызвать резкое похолодание в средней и южной частях России.

Что касается отдельно каждого месяца, то декабрь отличится аномально теплой погодой.

«Вероятно, декабрь будет теплее нормы, особенно в западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, за счет влияния Эль-Ниньо и возможной положительной фазы североатлантического колебания», — объяснил Рыбальченко.

По осадкам будет заметное превышение нормы в европейской части России, что будет сопровождаться оттепелью и, как следствие, гололедом.

Январь будет ближе к норме, но возможны вторжения арктического холода, что приведет к сильным морозам в центральной части страны и в Сибири. В центре ожидается аномально большое количество осадков, снежные заносы, гололедица. Сильно похолодает ближе к концу месяца и восточных регионах.

Февраль, по словам эколога, станет самым холодным, на Урале и в Сибири ожидаются экстремальные морозы. В Сибири и на Дальнем Востоке при этом будет меньше осадков, а на юге европейской части – обильные снегопады с превышением нормы.

Заканчиваться зима будет с погодой, формируемой морозными антициклонами – за счет этого сильные морозы вновь окутают Сибирь и Урал.

Ранее синоптики раскрыли прогноз погоды на предстоящую зиму в разных регионах России.