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Москвичей предупредили о гололедице и снеге 2 ноября

Синоптик Позднякова: снег и гололедица ожидаются в Москве 2 ноября

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Погода в Москве в первые дни ноября будет определяться глубоким многоцентровым атлантическим циклоном, поэтому в столице 2 ноября ожидаются дождь, снег, местами возможна гололедица. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха этой ночью составит -1...+1°С, ожидается сильный ветер, который поспособствует подмерзанию выпавших осадков. Дневная температура в столице составит -1...+2°С.

«Надо обязательно предупредить тех, кто не поменял резину, лучше в ближайшие выходные, если выезжать за город, быть предельно внимательными. То, что касается праздничных дней, — к сожалению, эта ложбина долго у нас будет здесь гостить, поэтому температура в ночные часы останется отрицательной, со снежком», — сказала Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Газетой.Ru» накануне говорил, что в России предстоящая зима будет трудной для автомобилистов. Он пояснил, что для грядущей зимы будут характерны резкие перепады давления и температуры. Также водителей ожидают частая гололедица и снегопады. При этом первые заморозки в столичном регионе наступят уже в ближайшие выходные — до -5C°.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.

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