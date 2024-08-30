Экс-глава Нового Уренгоя захотел пойти на СВО

Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста попросил у суда разрешить ему отправиться на специальную военную операцию на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Воронов объяснил, что следствие может продлиться очень долго, поэтому он просил бы следствие согласовать заключение контракта для отправки в зону СВО. Он заверил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем и у него отличное здоровье.

При этом экс-мэр заявил, что просится на фронт не из-за желания уйти от ответственности по уголовному делу. Он пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за работы это ему сделать раньше не удалось.

Воронова задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере летом 2024 года. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взятка была предоставлена за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

Помимо Воронова, суд арестовал других фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

Ранее правоохранители провели обыски в офисе воронежской компании FTnet.