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Суд арестовал фигурантов дела бывшего мэра Нового Уренгоя

Басманный суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова

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Басманный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в даче взятки экс-мэру Нового Уренгоя и бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отправил в СИЗО исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Все они обвиняются в даче взятки.

По версии суда, Воронов во время работы на посту заместителя губернатора ЯНАР получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме.

3 июля Андрей Воронов был задержан в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

29 июня в Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ Сергея Ольховского, из-за действий которого в тысяче квартир выросла вероятность взрыва газа.

До этого доцент Российского университета медицины Минздрава России был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.

Ранее на Кубани задержали работника парка, по вине которого дети выпали с аттракциона.

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