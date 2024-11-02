Воздушную тревогу объявили в центре Израиля

Воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела, объявлена в центре Израиля. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля», — отмечается в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, воздушная тревога связана с ракетными пусками на территории Ливана.

До этого Армия обороны Израиля сообщила о пуске трех снарядов из Ливана. Два снаряда перехватили, третий упал на открытой местности, уточнили в ЦАХАЛ.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ранее автомобиль с израильскими генералами перевернулся в Ливане.