Израиль заявил о пуске снарядов из Ливана

Ливан выпустил три снаряда по территории Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Были идентифицированы три снаряда, перелетевших из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Два снаряда перехватили, третий упал на открытой местности, уточнили в ведомстве. Перед обстрелом на территории центральной части Израиля звучали сирены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ЦАХАЛ.

Накануне Израиль нанес авиаудары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории южной части Бейрута — столицы Ливана. Там прозвучало не менее 10 мощных взрывов.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.