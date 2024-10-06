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В Германии проходят пропалестинская и произраильская акции

ТАСС: в Берлине второй день проходят пропалестинская и произраильская акции

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Массовые пропалестинская и произраильская акции второй день проходят в Берлине в преддверии годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники пропалестинской акции собрались у Котбуссер тор в берлинском районе Кройцберг. Затем планируют пройти маршем до района Нойкельн, где проживает большое число мусульман. В руках у активистов палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Слышны выкрики лозунгов на английском и немецком языках. По оценкам организаторов, в манифестации принимают участие около 1 тыс. человек.

Одновременно в другой части Берлина прошла акция в поддержку Израиля. По информации организаторов, в ней приняли участие несколько сотен человек. Активистами был развернут большой флаг Израиля у Бранденбургских ворот. Участники акции прошли до площади Бебельплац в берлинском районе Митте, которая символически стала «площадью заложников ХАМАС». На ней стоят пустые стулья с фотографиями заложников.

Накануне подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль может сильно пострадать в случае военного противостояния с Ираном из-за проблем с системой противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.

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