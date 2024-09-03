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Сырский отстранил заподозренного в госизмене начальника штаба ВСУ

Сырский отстранил заподозренного в госизмене начальника штаба ВСУ Гладкого

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Минобороны Украины

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа Гладкого. Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба ВСУ.

В публикации отмечается, что в рамках комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности  было принято решение о дополнительной проверке в отношении Гладкого, которого заподозрили в госизмене.

На время проверки капитана первого ранга отстранили от исполнения должностных обязанностей.

До этого стало известно, что на Украине заподозрили начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, капитана первого ранга Романа Гладкого в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Выяснилось, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а его дочь якобы выступает за сборную России на международных соревнованиях.

Как сообщил изданию «РБК-Украина» начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев, Гладкий был назначен на должность несколько недель назад. По данным DeepState, командующий СБС был против этого назначения.

Ранее в США заявили, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области.

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