На Украине уволили руководство центральной медкомиссии

На Украине уволили руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) на фоне скандала из-за массовой выдачи поддельных справок об инвалидности. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК», — отметил он.

Шмыгаль заявил, что в стране пересмотрят необоснованные решения по инвалидности, которые были выданы МСЭК. Он подчеркнул, что в первую очередь это будет касаться должностных лиц.

«Все проверки будут проведены в срок не позднее трех месяцев. Все эти меры должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, происходящий в МСЭК», — продолжил премьер-министр.

Кроме того, он добавил, что до конца 2024 года МСЭК будут ликвидированы.

«Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель», — добавил Шмыгаль.

На Украине набирает обороты скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области нашлись среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий. Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Зеленского раскрыла число инвалидов на Украине.