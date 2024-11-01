Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области отменили ракетную опасность

Глава Орловской области Клычков сообщил об отмене ракетной опасности в регионе

close
YouTube

На территории Орловской области отменили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он.

ГУ МЧС России по Орловской области объявило о начале ракетной опасности в регионе в 14:30 мск. Угроза отменена спустя 36 минут.

В ночь на 1 ноября Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были повреждены два жилых дома.

Ранее БПЛА впервые атаковали Чечню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами