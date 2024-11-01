В Орловской области отменили ракетную опасность

На территории Орловской области отменили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он.

ГУ МЧС России по Орловской области объявило о начале ракетной опасности в регионе в 14:30 мск. Угроза отменена спустя 36 минут.

В ночь на 1 ноября Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были повреждены два жилых дома.

Ранее БПЛА впервые атаковали Чечню.