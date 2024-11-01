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Губернатор Орловской области рассказал о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ

Клычков: два дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ в Орловской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Орловская область ночью подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, повреждены два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Ночь выдалась непростой для региона — массированная атака со стороны Украины продолжалась до самого утра. Количество сбитых беспилотников уточняется, рассказал губернатор.

«К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия», — написал он, подчеркнув, что никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле Клычкова.

Ночью 1 ноября российское Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили над российскими регионами 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Среди них пять БПЛА уничтожили в Орловской области. Губернатор региона рассказал, что обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее беспилотники впервые атаковали Чечню.

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