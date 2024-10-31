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Крымчанин отправлял данные украинской разведке и попал в колонию на 16 лет за госизмену

В Крыму мужчину приговорили к 16 годам за госизмену

Суд в Крыму вынес приговор местному жителю, которого подозревали в государственной измене. Об этом сообщает генпрокуратура России.

По версии следствия, в 2023 году мужчина из Керчи собирал координаты местонахождения служащих и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые в тот момент находились на территории Крыма.

Помимо этого, россиянин собирал данные о том, где находились пограничные сторожевые корабли и катера. Всю информацию он передавал главному управлению разведки минобороны Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил жителя Керчи к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, фигуранта обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Подобный случай произошел в Запорожской области, где местную жительницу задержали за передачу данных о местоположении личного состава и техники разведке Украины. По версии правоохранителей, соответствующую информацию она отправляла в чат-бот. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее белгородский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж.

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