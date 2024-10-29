Летевший в Москву из Ташкента самолет вернулся из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

По словам представителя авиакомпании, гражданин Узбекистана почувствовал себя плохо. На земле ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

После этого воздушное судно дозаправили, и оно вылетело в 7:35 (5:35 мск) в столицу.

До этого самолет, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно сесть в Омске. Из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

16 октября пассажирский самолет повредил створки шасси при вынужденной посадке в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел при выполнении рейса AZO6015 из Минеральных Вод в Иваново.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.