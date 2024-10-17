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Пассажирский самолет повредил шасси при вынужденной посадке во Внуково

Самолет при посадке во Внуково повредил створки шасси из-за отказа гидросистемы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» повредил створки шасси при вынужденной посадке в московском аэропорту Внуково. Это произошло из-за отказа гидросистемы, сообщил Telegram-канал «Авиамоторщина».

Инцидент произошел 16 октября при выполнении рейса AZO6015 из Минеральных Вод в Иваново. На высоте 10 км экипаж самолета доложил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме. В связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме Внуково.

Сигнал бедствия и срочности пилоты не запрашивали, но в аэропорту объявили сигнал тревоги с кодом «синий».

При посадке на взлетно-посадочную полосу из-под самолета летели искры, а на послеполетном осмотре, по информации канала, специалисты обнаружили течь гидрожидкости и повреждение створки шасси.

Пассажиры и члены экипажа воздушного судна не пострадали. Самолет, по данным «Авиамоторщины», отстранили от полетов. Росавиация приступила к расследованию этого инцидента.

1 октября сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолет, летевший в Калининград, у которого сработал датчик неисправности шасси.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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