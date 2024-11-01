Бывшего кандидата в губернаторы Петербурга арестовали в Гонконге за домогательство

Бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Иосифа Джагаева арестовали в Гонконге за домогательства в отношении женщины. Об этом рассказал Telegram-канал «Сапа 15».

Как поделилась сестра Иосифа Джульетта, экс-чиновник был сильно пьян и в этом состоянии вышел на улицу. Все произошедшее после он не запомнил, а пришел в себя лишь в отделении полиции.

Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали Джагаева за домогательства в отношении женщины. Спустя день его допросили и потребовали признать вину без суда, однако мужчина отказался.

«Хотел провести очную ставку с неизвестным лицом или хотя бы показать видеозапись момента. Но тщетно», — пояснила Джульетта.

26 октября Джагаева поместили в исправительное учреждение, однако позже выпустили под залог в размере 10 тыс. гонконгских долларов (около 125 тыс. рублей). Ему запретили покидать Гонконг и приказали являться в полицию каждые понедельник и среду.

«Без суда человека посадили по такой серьезной статье уголовного кодекса Гонконга. В настоящее время он ограничен в пользовании интернетом, <…> ему нужен адвокат, он плохо говорит по-английски», — возмутилась сестра чиновника.

13 ноября дело Джагаева рассмотрит суд.

Несколько дней назад из-за обвинения в домогательстве к женщине турецкий суд решил депортировать из Стамбула петербуржского туриста. Он сделал фото местной жительницы в метро.

Ранее в США дочь мэра города в Оклахоме совратила 15-летнего школьника.