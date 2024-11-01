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В США дочь мэра совратила 15-летнего школьника

В США дочь мэра города в Оклахоме признали виновной в совращении школьника

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Lincoln County Sheriff

В США  дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, признали виновной в том, что она совратила 15-летнего ученика городской школы. Об этом сообщает KFOR.

В публикации отмечается, что 27-летнюю Эмму Дилейни Хэнкок арестовали еще весной 2023 года. Следствие утверждает, что женщина, работавшая учительницей, несколько месяцев состояла в отношениях со школьником. Подчеркивается, что Хэнкок намеренно «трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия».

Также следствие установило, что женщина домогалась школьника на территории образовательного учреждения, показывала ему порнографические материалы и отправляла собственные фотографии в обнаженном виде. По версии стороны обвинения, она дала подростку затянуться электронной сигаретой.

Издание подчеркивает, что Хэнкок является дочерью мэра Веллстона и женой начальника полиции города. Женщина признала свою вину только по эпизоду с электронной сигаретой.

30 октября суд присяжных признал Хэнкок виновной в сексуальных домогательствах.

21 октября сообщалось, что в городе Домодедово Московской области задержали педагога, которого подозревают в домогательствах в отношении ученицы.

Ранее учительница, ходившая по школе в открытых нарядах, призналась в совращении ученика.

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