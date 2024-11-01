В Подмосковье задержали поджигателя военкомата

Грузчик склада ритуальных услуг задержан в подмосковных Люберцах за поджог военного комиссариата. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что 22-летний житель столицы разбил стекло в кабинете военкомата на первом этаже в 21:20 в четверг, 31 октября. Затем он бросил в кабинет коктейль Молотова и скрылся, но вскоре был задержан.

Молодой человек рассказал, что его якобы принудили совершить поджог сотрудники ФСБ, чтобы предотвратить новые теракты.

В октябре сообщалось, что студента-лингвиста Ибрагима Оруджева, обвиненного в попытке поджога военного комиссариата в Москве, приговорили к 16 годам лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Приморье суд вынес приговор 26-летней студентке, которая согласилась поджечь военкомат. За преступление она получила 48 тысяч рублей из 50. Фигурантка училась на повара и хотела заработать, поэтому согласилась на предложение кураторов.

Ранее россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины.