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В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат

Фигуранта дела о попытке поджога военкомата в Москве лишили свободы на 16 лет

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Студента-лингвиста Ибрагима Оруджева, обвиненного в попытке поджога военного комиссариата в Москве, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Из заявления следует, что молодой человек является сторонником деятельности организаций «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). В период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года он прошел обучение для дальнейшего осуществления террористической деятельности, включая изучение правил обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, Оруджев узнал, как изготавливать зажигательные смеси.

«Он же, находясь на территории Москвы, 10 ноября 2023 года осуществил разведку местности — территории одного из районных объединенных военных комиссариатов с целью его дальнейшего поджога», — говорится в публикации.

На этом фоне в отношении студента было возбуждено уголовное дело по ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Суд признал молодого человека виновным и постановил лишить его свободы на срок 16 лет.

«Отбывать первые три года из назначенного наказания он будет в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что вынесенный Оруджеву приговор еще не вступил в законную силу.

Молодой человек является уроженцем Москвы, который учился на лингвиста в одном из вузов в Брянской области. Оруджева задержали в ноябре прошлого года, а позже Черемушкинский районный суд Москвы отправил его под арест.

31 октября агентство ТАСС сообщило, что сторона обвинения потребовала лишить студента свободы на срок 18 лет.

Ранее в Приморском крае молодая девушка подожгла здание военного комиссариата.

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