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В Приморье девушка подожгла военкомат по заданию кураторов и получила срок 14 лет

Студентка из Лесозаводска получила срок 14 лет за поджог военкомата

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Телеграм-канал «Антитеррор Приморья»

В Приморье суд вынес приговор студентке, которая согласилась поджечь военкомат. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия региона в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, девушка из Лесозаводска контактировала с кураторами с Украины. «Заказчики» предложили ей устроить поджог комиссариата за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. После того, как россиянка согласилась, ей отправили деньги.

Девушку оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд признал ее виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы. Большой срок связан с тем, что ранее девушка уже была осуждена по делу о запрещенных веществах.

Как сообщает РИА Новости, осужденная подожгла военкомат во Владивостоке, за преступление она получила 48 тысяч рублей из 50.

По статье, связанной с наркотиками, ее осудили на шесть лет. За инцидент с комиссариатом она могла получить 12,5 года лишения свободы, но из-за дела о веществах она отправится в колонию общего режима на 14 лет.

Ранее в Перми осудили на 10 и 11 лет двоих мужчин за поджог военкомата и госизмену.

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