Россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины

Стали известны подробности пожара в гостинице «Аструс», поджог в номере отеля устроила 21-летняя девушка, которая действовала под руководством кураторов с территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Возгорание в номере отеля произошло 16 октября, пожарная сигнализация сработала в комнате на 18 этаже. Автоматическая система быстро все потушила и большого пожара удалось избежать. На месте возгорания нашли бутылки с неизвестным содержимым, постояльцы также жаловались на сильный запах бензина.

Россиянка, которая должна была заселиться в номер, сообщила, что ее на месте пожара не было, однако спустя несколько дней выяснилось, что 21-летняя Анастасия Б. сама устроила пожар. Девушка утверждает, что задание ей пришло от неизвестных с территории Украины, они велели заселиться в номер, облить обстановку горючей жидкостью и поджечь.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Молодых людей задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Перми осудили на 10 и 11 лет двоих мужчин за поджог военкомата и госизмену.