Сотрудников сочинского аэропорта подозревают в помощи с провозом iPhone из Дубая

Начальника полиции аэропорта Сочи задержали по подозрению в получении взятки за помощь с провозом новых смартфонов iPhone 16 из Дубая. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, сочинский бизнесмен хотел ввезти в РФ из Дубая 30 смартфонов без оформления таможенных деклараций. Он обратился к своим знакомым — начальнику линейного отдела полиции аэропорта Доронину и командиру патрульно-постовой службы Аветику.

По словам предпринимателя, они согласились помочь ему за 150 тыс. рублей. При этом он передумал давать взятку и решил сдать сотрудников аэропорта силовикам.

Позже он встретился с ними у сочинского аэропорта и передал деньги, после чего их задержали.

Оба задержанных находятся в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет заключения.

В начале октября СК Приморского края возбудил уголовное дело в отношении сотрудников таможни за получение взятки.

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