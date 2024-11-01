Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудников сочинского аэропорта подозревают в помощи с провозом iPhone из Дубая

Начальника полиции аэропорта Сочи задержали за помощь в провозке iPhone из Дубая

close
MajinBuOfficial/X (ранее Twitter)

Начальника полиции аэропорта Сочи задержали по подозрению в получении взятки за помощь с провозом новых смартфонов iPhone 16 из Дубая. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, сочинский бизнесмен хотел ввезти в РФ из Дубая 30 смартфонов без оформления таможенных деклараций. Он обратился к своим знакомым — начальнику линейного отдела полиции аэропорта Доронину и командиру патрульно-постовой службы Аветику.

По словам предпринимателя, они согласились помочь ему за 150 тыс. рублей. При этом он передумал давать взятку и решил сдать сотрудников аэропорта силовикам.

Позже он встретился с ними у сочинского аэропорта и передал деньги, после чего их задержали.

Оба задержанных находятся в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет заключения.

В начале октября СК Приморского края возбудил уголовное дело в отношении сотрудников таможни за получение взятки.

Ранее екатеринбуржец украл семь айфонов за 20 секунд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами