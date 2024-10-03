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В Приморье начальника таможенного поста задержали по делу о взятках

Начальник Владивостокского таможенного поста стал фигурантом дела о взятках

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело в отношении сотрудников таможни и гражданского лица, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Один из фигурантов дела — начальник Владивостокского таможенного поста (центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России) Алексей Дульянинов.

По версии следствия, в период с января 2018 года по июль 2024 года он получил взятку в размере 1,5 млн рублей за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство.

Денежные средства, заявили в СК, он получал от своего заместителя, который в свою очередь получал их от предпринимателя, представляющего интересы ряда коммерческих организаций.

Уголовные дела также возбуждены в отношении инспектора таможенного поста и человека, действовавшего в интересах коммерческой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, отметили в ведомстве.

По месту проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе них были изъяты телефоны, электронные носители и деньги.

Все фигуранты задержаны. Принято решение о необходимости избрания в отношении них меры пресечения.

2 октября был задержан мэр Избербаша Магомед Исаков за взятку в размере 3,9 млн рублей.

Ранее двух офицеров таможни арестовали по делу о «сливе» служебных данных.

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