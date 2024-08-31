Екатеринбуржец украл айфоны на 900 тыс. рублей за 20 секунд и попал на видео

Екатеринбуржец вскрыл витрину в магазине электроники и за 20 секунд украл дорогостоящие гаджеты, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Кража в торговом центре на улице Блюхера произошла 24 августа. На кадрах видно, как посетитель ТЦ походит к витрине, озирается и аккуратно снимает стекло. Он взял семь коробок с iPhone 15, быстро спрятал их под куртку и покинул место преступления.

Личность подозреваемого в краже на 900 тыс. рублей вскоре установили. Им оказался 24-летний неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Молодой человек не стал отрицать вину. Он заявил, что зашел в ТЦ, чтобы посетить туалет, но не смог устоять перед соблазном, когда на обратном пути увидел в магазине витрину с гаджетами, рядом с которой не было покупателей. Похищенные устройства он продал на следующий день.

Сейчас задержанный находится под стражей, ему грозит до шести лет колонии.

Ранее преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.