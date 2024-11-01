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Лавров заявил о недоумении России из-за позиции Турции по Украине

Лавров: Россию удивляет военно-техническое сотрудничество Турции и Украины

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Brendan McDermid/Reuters

Россию удивляет готовность Турции оказывать посреднические услуги по Украине, продолжая сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция продолжает поставлять Украине оружие, которое впоследствии применяется для ударов по позициям российских войск и мирным жителям. Такая позиция Анкары, по словам Лаврова, вызывает недоумение у российской стороны.

Однако министр подчеркнул, что Москва ценит усилия Анкары по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Глава ведомства напомнил, что именно Турция весной 2022 года предоставила площадку для консультаций с украинскими властями.

Также Лавров добавил, что шансы на успешное посредничество Турции остаются низкими из-за отсутствия планов Запада и Киева по миру на Украине.

«Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом [России] Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России», — сказал министр, отметив, что в подобных условиях шансы на успех Турции остаются малы.

25 октября президент РФ Владимир Путин дал интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». В ходе беседы глава государства рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани в очередной раз представил инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Ранее стало известно, почему Турция не разглашает детали предложений по Украине.

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