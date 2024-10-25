Стало известно, почему Турция не разглашает детали предложений по Украине

Турецкие власти не разглашают детали предложений по урегулированию кризиса на Украине, чтобы не навредить переговорному процессу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Детали переговоров не разглашаются, чтобы не нанести урон процессу», — сказал источник, отказавшись от дальнейших комментариев.

25 октября президент РФ Владимир Путин дал интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». В ходе беседы глава государства рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани в очередной раз представил инициативы по урегулированию украинского конфликта.

По словам российского лидера, Анкара уже несколько раз обращалась к Москве с предложениями о начале переговоров от имени Киева. Но, когда РФ соглашалась рассмотреть соответствующие инициативы, Украина внезапно от них отказывалась. Подобные ситуации происходили как минимум два раза, уточнил Путин.

Двусторонние переговоры президентов РФ и Турции состоялись 23 октября на полях саммита БРИКС. В Казани главы государств провели вторую очную встречу с начала 2024 года.

Ранее Путин рассказал, на что он готов пойти ради урегулирования украинского кризиса.