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Стало известно, почему Турция не разглашает детали предложений по Украине

РИА: Турция не сообщает детали инициатив по Украине, чтобы не навредить процессу

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Depositphotos

Турецкие власти не разглашают детали предложений по урегулированию кризиса на Украине, чтобы не навредить переговорному процессу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Детали переговоров не разглашаются, чтобы не нанести урон процессу», — сказал источник, отказавшись от дальнейших комментариев.

25 октября президент РФ Владимир Путин дал интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1». В ходе беседы глава государства рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани в очередной раз представил инициативы по урегулированию украинского конфликта.

По словам российского лидера, Анкара уже несколько раз обращалась к Москве с предложениями о начале переговоров от имени Киева. Но, когда РФ соглашалась рассмотреть соответствующие инициативы, Украина внезапно от них отказывалась. Подобные ситуации происходили как минимум два раза, уточнил Путин.

Двусторонние переговоры президентов РФ и Турции состоялись 23 октября на полях саммита БРИКС. В Казани главы государств провели вторую очную встречу с начала 2024 года.

Ранее Путин рассказал, на что он готов пойти ради урегулирования украинского кризиса.

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