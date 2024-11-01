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Рыболовное судно село на мель у побережья Камчатки

Рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокой у побережья Камчатки

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Depositphotos

В бухте Глубокой в районе северо-восточного побережья Камчатки село на мель рыболовное судно «Калам». Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 30 октября. По предварительной информации, на борту судна находился 31 член экипажа. В настоящее время проводятся спасательные мероприятия, отметили в ведомстве.

«По имеющимся данным, угрозы жизни и здоровью граждан не имеется, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено», — рассказали в прокуратуре.
Камчатская транспортная прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

26 сентября сообщалось, что в Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли и село на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

А 2 августа теплоход, шедший с острова Валаам в Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. Судно уклонилось от курса в районе острова Коневец. На борту находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что женщина-капитан утопила дорогостоящий военный корабль.

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