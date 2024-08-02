Шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель

Теплоход с пассажирами, совершавший рейс по маршруту остров Валаам — Санкт-Петербург, сел на мель. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что по факту происшествия организована проверка. В сообщении обратили внимание, что теплоход «К.А. Тимирязев» сел на мель в акватории Ладожского озера. Судно шло с острова Валаам в Санкт-Петербург, но уклонилось от курса в районе острова Коневец.

«Причины устанавливаются. На борту находится 170 пассажиров и 47 членов экипажа», — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что в момент происшествия никто не пострадал.

Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса теплохода не зафиксировали. Собственник плавсредства уже принимает меры для снятия судна с мели.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшедшего, исполнение законодательства о безопасности судоходства и соблюдение прав пассажиров.

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