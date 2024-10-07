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Женщина-капитан утопила дорогостоящий военный корабль

Женщина-капитан Грей утопила дорогостоящий корабль ВМС Новой Зеландии

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WarshipCam/X (Бывший Twitter)

Корабль Manawanui ВМС Новой Зеландии под руководством женщины-капитана Ивонн Грей сел на мель и затонул. Об этом сообщает 1News.

Инцидент произошел у побережья острова Уполу в Самоа. Специализированное водолазное и гидрографическое судно HMNZS Manawanui, стоимость которого составляет свыше $100 млн, село на мель и получило повреждение, спровоцировавшее пожар. После этого оно опрокинулось и затонуло.

Когда корабль столкнулся с рифом, он проводил разведку на расстоянии около одной морской мили (1852 метра) от берега. На корабле находились 75 человек, в том числе четверо военнослужащих иностранных вооруженных сил и семь гражданских лиц.

Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг назвал решение капитана Грей покинуть корабль «правильным». Он отметил, что оно помогло «спасти много жизней».

Ивонна Грей была назначена капитаном судна в декабре 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии отмечается, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере.

До этого сухогруз сел на мель в российском регионе.

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