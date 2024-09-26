Сухогруз сел на мель в российском регине

В Городецком округе Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Об этом сообщает издание NewsNN.

Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли.

«Происшествие случилось на Волге сегодня, 26 сентября, около 19:00», — говорится в сообщении.

В экстренных службах изданию рассказали, что сухогруз сел на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

В середине августа в Петербурге столкнулись два теплохода.

2 августа шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.

Ранее в Средиземном море спасли 249 беженцев, которые плыли в Италию на самодельных лодках.