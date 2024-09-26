Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сухогруз сел на мель в российском регине

В Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев»

close
Reuters

В Городецком округе Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Об этом сообщает издание NewsNN.

Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли.

«Происшествие случилось на Волге сегодня, 26 сентября, около 19:00», — говорится в сообщении.

В экстренных службах изданию рассказали, что сухогруз сел на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

В середине августа в Петербурге столкнулись два теплохода.

2 августа шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.

Ранее в Средиземном море спасли 249 беженцев, которые плыли в Италию на самодельных лодках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами