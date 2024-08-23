Стрелявший по матери россиянин пытался убежать от полиции через окно и попал в больницу

Петербуржца госпитализировали после попытки сбежать от полиции. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в Кировском районе города, в квартире дома на улице Зины Портновой. К правоохранителям обратилась 58-летняя женщина и заявила, что ее сын стрелял в нее из пневматического пистолета.

На месте выяснилось, что россиянин открыл стрельбу в квартире во время конфликта с матерью. Мужчину хотели задержать, но, когда подозреваемый увидел в дверях полицейских, он решил сбежать через окно.

В результате мужчина получил травмы головы и переломы. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

«Правоохранители выставили спецпоект, чтобы после выздоровления отвезти мужчину в отдел полиции», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Алтайском крае осудили мужчину, который попытался решить конфликт местных жителей выстрелом одному из них в ногу. Сначала он пытался уладить ситуацию словами, но ему не понравилось поведение одного из участников ссоры, поэтому он схватился за пистолет.

Ранее двухлетний ребенок выстрелил в возлюбленного матери из пистолета, который тот оставил на стуле.