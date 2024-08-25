Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«О муже ничего не рассказывала»: знакомая рассказала о женщине, выпавшей с ребенком из окна в Лефортово

Женщина, выпавшая из окна с ребенком в Лефортово, переехала в Москву семь лет назад

36-летняя Милена Липатова, выпавшая с ребенком из окна квартиры ЖК «Лефортово парка», переехала в Москву из Барнаула около семи лет назад и до декрета работала в компании Heineken. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее бывшая коллега Анастасия.

«Милена — моя бывшая коллега, мы с ней работали на заводе в Барнауле. Могу охарактеризовать ее как доброго порядочного, отзывчивого человека! Для меня это новость является шоком! С ее мужем я лично не знакома. О муже она ничего не рассказывала. Я точно не знаю [когда переехала в Москву], мне кажется лет семь назад. Знаю, что до декрета она работала в компании Heineken», — сказала Анастасия.

25 августа Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в одном из домов на Красноармейской улице в Москве 39-летний бывший сотрудник ЦБ Александр Липатов закрылся в квартире и сбросил с 16-го этажа свою жену Милену и ребенка. Спасти их не удалось. После этого мужчина стал скидывать в окно вещи из их квартиры. При этом он закрылся, поэтому полицейские некоторое время не могли попасть внутрь. Позже Липатова задержали. По данным Shot, его вывезли из квартиры на каталке, на лице у него был дыхательный мешок. Отмечалось, что мужчину забрали в токсикологическое отделение одной из больниц.

Ранее в Петербурге мужчина выпал из окна, убегая от полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами