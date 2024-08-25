«О муже ничего не рассказывала»: знакомая рассказала о женщине, выпавшей с ребенком из окна в Лефортово

36-летняя Милена Липатова, выпавшая с ребенком из окна квартиры ЖК «Лефортово парка», переехала в Москву из Барнаула около семи лет назад и до декрета работала в компании Heineken. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее бывшая коллега Анастасия.

«Милена — моя бывшая коллега, мы с ней работали на заводе в Барнауле. Могу охарактеризовать ее как доброго порядочного, отзывчивого человека! Для меня это новость является шоком! С ее мужем я лично не знакома. О муже она ничего не рассказывала. Я точно не знаю [когда переехала в Москву], мне кажется лет семь назад. Знаю, что до декрета она работала в компании Heineken», — сказала Анастасия.

25 августа Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в одном из домов на Красноармейской улице в Москве 39-летний бывший сотрудник ЦБ Александр Липатов закрылся в квартире и сбросил с 16-го этажа свою жену Милену и ребенка. Спасти их не удалось. После этого мужчина стал скидывать в окно вещи из их квартиры. При этом он закрылся, поэтому полицейские некоторое время не могли попасть внутрь. Позже Липатова задержали. По данным Shot, его вывезли из квартиры на каталке, на лице у него был дыхательный мешок. Отмечалось, что мужчину забрали в токсикологическое отделение одной из больниц.

Ранее в Петербурге мужчина выпал из окна, убегая от полиции.