На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Пресс-служба Запорожской АЭС (ЗАЭС) сообщила об отключении высоковольтной линии энергоснабжения станции. Публикация размещена в Telegram-канале ЗАЭС.

Перестала работать 330 кВ линия «Ферросплавная -1». Отключение произошло автоматически по неизвестным причинам. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС обеспечивает линия 750кВ «Днепровская».

«Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов»», — подчеркнули на станции.

Отмечается, что на станции соблюдаются все требования радиационной безопасности и радиационный фон на станции и прилегающей территории находится не превышает естественных фоновых природных значений.

До этого ВСУ повредили тепловой узел города-спутника ЗАЭС.

Ранее было названо условие запуска Запорожской АЭС.