Запорожская АЭС не планирует переводить энергоблоки в режим «горячего останова»

Перевод энергоблоков Запорожской АЭС в режим «горячего останова» для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период не планируется. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Режим «горячего останова» необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.

«Станция не планирует переводить блоки в «горячий останов», — сказала она, отметив, что Энергодар обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами.

Яшина рассказала, что режим «холодного останова» является более безопасным состоянием энергоблока. Решение обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, подчеркнула директор по коммуникациям Запорожской АЭС.

Все энергоблоки ЗАЭС были ранее переведены в режим «холодного останова», последним — энергоблок №4 в апреле 2024 года.

21 октября Энергодар частично обесточило из-за обстрела ВСУ, в городе также пропала вода.

Яшина сообщала, что ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обстрел.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения.