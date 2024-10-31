Клишас объяснил запрет КС РФ на сроки давности к антикоррупционным искам

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас прокомментировал РБК решение, которое Конституционный суд России (КС РФ) вынес в четверг о применении сроков исковой давности к антикоррупционным искам.

«Важно обеспечить публичный правопорядок, и поэтому автоматическое применение частно-правовых норм к нормам публичного права невозможно», — отметил Клишас.

Он подчеркнул, что изначально ровно такую позицию занимал в Совете Федерации. По словам полномочного представителя Совфеда, после решения КС прошлые дела «должны быть пересмотрены».

В четверг, 31 октября, Конституционный суд России запретил применять сроки давности к делам, связанным с обращением в собственность государства имущества, нажитого коррупционным путем. Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский не исключил пересмотров решений судов по отмене приватизации.

Ранее бизнес-сообщество РФ одобрило налоговые изменения.