Бизнес-сообщество одобрило налоговую реформу правительства

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) одобрил планы правительства отказаться от курсовых экспортных пошлин и перейти к регулированию через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных совершенствованию налоговой системы, организация полностью поддерживает данную инициативу кабмина, пишет агентство «Прайм».

«Очень важно уйти от специфических разовых и временных налоговых мер, которые вводились в кризисные ковидные и санкционные годы для оперативного реагирования на ситуацию. Сейчас есть возможность перейти к более стандартным и стабильным налоговым конструкциям», — отметил Шохин.

По его словам, РСПП положительно оценивает намерение властей отказаться от курсовой привязки экспортных пошлин и перенести регулирование на НДПИ, в том числе через дифференциацию ставок в зависимости от доходности компаний.

Глава РСПП также указал на необходимость защитить права собственности в России, в частности, по итогам приватизации 1990-х годов, как одно из ключевых условий роста инвестиций.

«У бизнеса есть конкретные предложения по обеспечению защищенности добросовестных приобретателей компаний, в том числе тех, что были куплены в ходе приватизации. Если мы хотим, чтобы предприниматели активно инвестировали в страну, права собственности должны быть надежно защищены» ,— подчеркнул Шохин.

До этого в Госдуме заявили , что справедливая налоговая система не коснется 95% малого бизнеса.

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