Конституционный суд вынес решение о сроках исковой давности по коррупционным делам

Конституционный суд России (КС РФ) запретил применять сроки давности к делам, связанным с обращением в собственность государства имущества, нажитого коррупционным путем. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Статьи 195, 196, 197 и 200 Гражданского кодекса после проверки признали не соответствующими нескольким статьям Конституции.

В суде сообщили, что нормы не соответствуют Конституции в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетние и десятилетние сроки исковой давности в качестве распространяющихся на требования генпрокурора или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход РФ имущества, полученного коррупционным путем.

Теперь любой срок, ограничивающий возможность подачи иска об обращении в доход государства коррупционного имущества, считается неустановленным.

Это также касается имущества, в которое первоначально приобретенное через коррупцию имущество было частично или полностью преобразовано или превращено.

1 октября КС РФ постановил, что отказавшийся от дачи взятки гражданин имеет право считаться потерпевшим по делу и может информировать об этом органы правопорядка.

Ранее подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны.