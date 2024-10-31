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Конституционный суд вынес решение о сроках исковой давности по коррупционным делам

КС РФ запретил применять сроки давности по антикоррупционным искам об имуществе

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Depositphotos

Конституционный суд России (КС РФ) запретил применять сроки давности к делам, связанным с обращением в собственность государства имущества, нажитого коррупционным путем. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Статьи 195, 196, 197 и 200 Гражданского кодекса после проверки признали не соответствующими нескольким статьям Конституции.

В суде сообщили, что нормы не соответствуют Конституции в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетние и десятилетние сроки исковой давности в качестве распространяющихся на требования генпрокурора или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход РФ имущества, полученного коррупционным путем.

Теперь любой срок, ограничивающий возможность подачи иска об обращении в доход государства коррупционного имущества, считается неустановленным.

Это также касается имущества, в которое первоначально приобретенное через коррупцию имущество было частично или полностью преобразовано или превращено.

1 октября КС РФ постановил, что отказавшийся от дачи взятки гражданин имеет право считаться потерпевшим по делу и может информировать об этом органы правопорядка.

Ранее подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны.

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