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Барщевский не исключил пересмотры судебных решений по отмене приватизации

Барщевский заявил, что пересмотры решений по отмене приватизации не исключены

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский не исключил пересмотров решений судов по отмене приватизации. Об этом сообщает РБК.

«Более интересный вопрос, что будет с делами по приватизации, которые прошли без срока давности», — отметил Барщевский.

Он также задался вопросом о судьбе дел, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей. Барщевский напомнил, что закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС.

Накануне в России заявили о росте случаев судебных разбирательств в делах о национализации бизнеса. С февраля 2022 года по ноябрь 2023 года Генпрокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Причиной исков чаще всего становится нарушение действующего в период приватизации законодательства.

Ранее бизнес-сообщество РФ одобрило налоговые изменения.

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