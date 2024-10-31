Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал группы мигрантов, которым следует покинуть Россию

Медведев: Россию должны покинуть мигранты, которые не учатся и не работают

Члены семей мигрантов не должны просто так находиться на территории России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике.

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал зампред.

По словам Медведева, вопрос пребывания семей мигрантов в стране должен находиться под особым контролем.

Также в ходе совещания Медведев заявил, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Зампред Совбеза считает, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее в МВД заявили о сокращении числа нелегальных мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами