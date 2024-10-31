Медведев назвал группы мигрантов, которым следует покинуть Россию

Члены семей мигрантов не должны просто так находиться на территории России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике.

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал зампред.

По словам Медведева, вопрос пребывания семей мигрантов в стране должен находиться под особым контролем.

Также в ходе совещания Медведев заявил, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Зампред Совбеза считает, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее в МВД заявили о сокращении числа нелегальных мигрантов.