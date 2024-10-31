Бывшая подруга раскрыла планы Блиновской по выводу за рубеж всех гонораров от тренингов

Блогерша Елена Блиновская вынашивала планы по выводу за рубеж всех гонораров за свои тренинги «Марафон желаний». Об этом на допросе в Савеловском суде Москвы заявила экс-куратор тренингов и бывшая подруга обвиняемой Лилия Орленко, пишет ТАСС.

«Как следует из представленной мной переписки с Блиновской и, как я поняла, Елена хочет открывать счета и выводить денежные средства туда [за рубеж], в том числе в Дубай. И выводить обратно оттуда [деньги] она не собиралась», — сказала Орленко.

Также она рассказала, что Блиновская поручила ей «грамотно и без шумихи» увольнять сотрудников всех своих компаний, оставляя «только тех, кто готов к турбулентности».

Кроме того, из текста переписки следует, что подруги обсуждали, как увольнять работников, которые находились в вынужденном отпуске.

31 октября Telegram-канал SHOT писал, что Блиновская платила российским блогерам минимум 500 тыс. рублей за рекламу «Марафона желаний». Сообщается, что полмиллиона рублей от Блиновской получила телеведущая Виктория Боня, а блогерша Надин Серовски — 800 тыс. рублей. Маленькие суммы за размещение рекламы Блиновская переводила блогерам без договора, а при большом ценнике уже заключала с ними контракт.

24 октября сообщалось, что Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей. Всего долг блогерши перед ФНС составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей и 6 копеек.

Ранее популярная актриса рассказала о последствиях марафона Блиновской.