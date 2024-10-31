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Бывшая подруга раскрыла планы Блиновской по выводу за рубеж всех гонораров от тренингов

Тасс: Блиновская хотела вывести за рубеж гонорары от «Марафонов желаний»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская вынашивала планы по выводу за рубеж всех гонораров за свои тренинги «Марафон желаний». Об этом на допросе в Савеловском суде Москвы заявила экс-куратор тренингов и бывшая подруга обвиняемой Лилия Орленко, пишет ТАСС.

«Как следует из представленной мной переписки с Блиновской и, как я поняла, Елена хочет открывать счета и выводить денежные средства туда [за рубеж], в том числе в Дубай. И выводить обратно оттуда [деньги] она не собиралась», — сказала Орленко.

Также она рассказала, что Блиновская поручила ей «грамотно и без шумихи» увольнять сотрудников всех своих компаний, оставляя «только тех, кто готов к турбулентности».

Кроме того, из текста переписки следует, что подруги обсуждали, как увольнять работников, которые находились в вынужденном отпуске.

31 октября Telegram-канал SHOT писал, что Блиновская платила российским блогерам минимум 500 тыс. рублей за рекламу «Марафона желаний». Сообщается, что полмиллиона рублей от Блиновской получила телеведущая Виктория Боня, а блогерша Надин Серовски — 800 тыс. рублей. Маленькие суммы за размещение рекламы Блиновская переводила блогерам без договора, а при большом ценнике уже заключала с ними контракт.

24 октября сообщалось, что Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей. Всего долг блогерши перед ФНС составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей и 6 копеек.

Ранее популярная актриса рассказала о последствиях марафона Блиновской.

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