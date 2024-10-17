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Популярная актриса рассказала о последствиях марафона Блиновской

Актриса Маруся Климова: марафон Блиновской на многое открыл глаза

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актриса Маруся Климова, сыгравшая одну из главных ролей в новом сериале «Карьеристки», рассказала о последствиях своего участия в так называемом «Марафоне желаний» блогерши Елены Блиновской. Актрису цитирует «Вечерняя Москва».

Героини «Карьеристок» стали участницами марафона коуча-инфоцыгана. Сама Климова покупала онлайн-курсы только однажды — у Блиновской.

«Да, я проходила марафон желаний у Блиновской, и он мне на многое открыл глаза, помог себя встряхнуть. Пожалуй, это единственный марафон, в котором я участвовала. Когда поняла принцип, остановилась», — говорит 35-летняя актриса.

Климова отметила, что пробовать новое стоит всегда, однако при первых признаках манипуляции нужно уходить.

«Не все это чувствуют, и, я думаю, в этом и есть основная проблема увлекающихся такими курсами людей. Самое лучшее сейчас, в этом потоке информации, когда каждый «гуру» чего-то там, — учиться слушать себя», — заключила она.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Накануне Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения налоговой инспекции о начислении Блиновской более 1 миллиарда рублей налогов.

Ранее защита блогера Елены Блиновской добилась снятия ареста с ее автомобилей.

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