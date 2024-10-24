Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блиновская продает всю недвижимость ради погашения миллиардного долга

SHOT: блогерша Елена Блиновская выставила на продажу всю свою недвижимость

close
«Газета.Ru»

Блогерша Елена Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сейчас, отмечает канал, долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей и 6 копеек. 24 октября состоялось очередное заседание по делу блогерши, которое отложили, поскольку защита Блиновской не явилась на заседание.

17 октября стало известно, что защита Блиновской добилась снятия ареста с ее автомобилей. По информации Telegram-канала Mash, блогерша намерена продать свой Lamborghini Urus за 38 млн рублей и внести эти деньги в казну в счет погашения налогового долга.

До этого Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность начисления Елене Блиновской более 1 млрд рублей налогов. Он отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Ранее стало известно, что находящаяся под домашним арестом Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами