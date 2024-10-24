Блиновская продает всю недвижимость ради погашения миллиардного долга

Блогерша Елена Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сейчас, отмечает канал, долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей и 6 копеек. 24 октября состоялось очередное заседание по делу блогерши, которое отложили, поскольку защита Блиновской не явилась на заседание.

17 октября стало известно, что защита Блиновской добилась снятия ареста с ее автомобилей. По информации Telegram-канала Mash, блогерша намерена продать свой Lamborghini Urus за 38 млн рублей и внести эти деньги в казну в счет погашения налогового долга.

До этого Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность начисления Елене Блиновской более 1 млрд рублей налогов. Он отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Ранее стало известно, что находящаяся под домашним арестом Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу.