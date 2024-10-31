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Стало известно, сколько Блиновская потратила на рекламу «Марафона желаний»

SHOT: блогерша Блиновская заплатила Виктории Боне 500 тысяч рублей за рекламу

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Блогерша Елена Блиновская платила российским блогерам минимум 500 тыс. рублей за рекламу «Марафона желаний». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, полмиллиона рублей от Блиновской получила телеведущая Виктория Боня, а блогерша Надин Серовски — 800 тыс. рублей. Маленькие суммы за размещение рекламы Блиновская переводила блогерам без договора, а при большом ценнике уже заключала с ними контракт.

Как сообщили SHOT бывшие сотрудники, все денежные операции по рекламе шли не через ИП Блиновской, а через ИП ее работников. Экс-сотрудники отметили, что их зарплата при работе на Блиновскую могла доходить до 4 млн рублей.

Также канал узнал, что на создание «Марафона желаний» в 2017 году Блиновскую вдохновил похожий курс, который она проходила в 2010-м.

24 октября сообщалось, что Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей. Всего долг блогерши перед ФНС составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей и 6 копеек.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Ранее сообщалось, что уехавший из России лидер группы «Сплин» продал дорогой особняк в Петербурге.

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