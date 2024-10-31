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В Самаре спустя почти четыре часа сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Самаре возобновил прием и отправку самолетов

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Depositphotos

Ограничения на работу аэропорта в городе Самаре, введенные днем 31 октября, сняли спустя почти четыре часа. О том, что объект работает в штатном режиме, в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В 17:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары <...> сняты», — говорится в заявлении.

По словам Кореняко, ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Всего за время их действия на запасные аэродромы ушли четыре самолета, следовавшие в Самару.

Днем 31 октября пресс-служба Росавиации сообщила, что в 13:30 мск аэропорт в Самаре временно перестал принимать и отправлять самолеты. По какой причине на территории воздушной гавани ввели эти ограничения, в федеральном агентстве уточнять не стали.

Утром в тот же день в аэропорту города Саратова ввели временные ограничения на работу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее в московском аэропорту Внуково объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета.

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