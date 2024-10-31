В Саратове сняли ограничения на работу аэропорта

Ограничения на работу Международного аэропорта Гагарин, расположенного в городе Саратове, сняли спустя несколько часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт <...> работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», — сказал источник агентства.

Утром 31 октября российское министерство обороны предупредило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область. Комментируя ситуацию, губернатор региона Роман Бусаргин призвал граждан сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что все местные экстренные службы были приведены в состояние полной готовности.

В пресс-службе Международного аэропорта Гагарин, в свою очередь, сообщили о введении ограничений на работу объекта из-за возможных ударов дронов. Руководство воздушной гавани приостановило прием и отправку самолетов.

Позже глава Саратовской области рассказал об отмене опасности атаки БПЛА. Пост с соответствующим содержанием Бусаргин опубликовал в своем Telegram-канале в 13:48 мск.

Ранее в Саратовской области решили создать новую службу для мониторинга дронов.